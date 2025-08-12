Πάτρα: Έκκληση για εθελοντές στην Πλάζ - Μεταφέρονται ζώα από τα Μοιραίικα

Έκκληση για εθελοντές απηύθυνε η Αλεξάνδρα Δημοπούλου, προκειμένου να συνδράμουν στη φροντίδα ζώων που μεταφέρονται στην Πλαζ Πατρών από χωριά του Ερυμάνθου, τα οποία εκκενώθηκαν λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ίδια, δεκάδες κατοικίδια και παραγωγικά ζώα έχουν ήδη φτάσει στο σημείο και χρειάζονται άμεσα τροφή, νερό και φροντίδα.