Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία: Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε από το μικρόφωνο να σταματήσουν

Το απόλυτο χάος επικράτησε σε ένα πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία όταν για άγνωστο λόγο ξέσπασε άγρια συμπλοκή, με τη Γωγώ Τσάμπα να φωνάζει από το μικρόφωνο προς τους θερμόαιμους παρευρισκόμενους να σταματήσουν τον καυγά.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται κάποιοι να έχουν πιαστεί στα χέρα κατά τη διάρκεια του πανηγυριού στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας την ώρα που η ορχήστρα της Γωγώς Τσαμπά έπαιζε το τραγούδι τα «Καγκέλια».

Ξαφνικά αρχίζουν να εκσφενδονίζονται τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια.