Σάμος: Τα μηνύματα που έστελνε ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται για βιασμό ανήλικων

Με συγκεκριμένο τρόπο φαίνεται πως δρούσε ο 47χρονος γυμνασιάρχης και δάσκαλος χορού στη Σάμο, ο οποίος προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων.

Μέχρι στιγμής τα ανήλικα θύματα που φέρονται να έχουν πέσει θύματά του, ανέρχονται στα 20.

Ο γυμνασιάρχης, φέρεται να εκμεταλλεύονταν την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν οι ανήλικοι προς αυτόν.

Οι μαθητές ανέφεραν στις καταθέσεις τους πως ο γυμνασιάρχης προσέγγιζε αρχικά μία συγκεκριμένη παρέα και όταν αυτή τον έδιωχνε, «χτύπαγε» δεύτερη και μετά τρίτη κλπ, αναφέρει ο δικηγόρος κάποιων φερόμενων ως θυμάτων, Ιωάννης Καλτάκης που μίλησε στο STAR για την φρικιαστική υπόθεση βιασμών στη Σάμο.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους και τα αποκαλυπτικά μηνύματα που έστελνε ο γυμνασιάρχης στα θύματά του.

«Έχεις τοπ γάμπες, είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες», είχε στείλει σε έναν ανήλικο ενώ υπάρχουν και μηνύματα που καλούσε τους ανήλικους να πάνε βόλτα.

«Που είσαι μπρο μου, τι κάνεις, θα πάμε για καφέ;»

Ο γυμνασιάρχης είχε επιστρατεύσει κάθε μέσο για να προσεγγίζει τους ανήλικους. Για να τους πλησιάσει, τους έταζε βόλτες με το σκάφος του, δώρα και σβήσιμο σχολικών απουσιών.

Ένας από τους μαθητές περιγράφει ότι ο γυμνασιάρχης από τη Σάμο του ζήτησε να του κάνει μασάζ στα πόδια πριν του προτείνει να του δώσει χαρτζιλίκι.