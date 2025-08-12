Back to Top
Δυτική Αχαΐα: Απατεώνας άρπαξε 25.000€ από 75χρονη παριστάνοντας τον βοηθό λογιστή

Με τηλεφώνημα-παγίδα την έπεισε ότι κινδυνεύει με πρόστιμο από την εφορία

Θύμα καλά οργανωμένης απάτης έπεσε 75χρονη στο Καλαμάκι Δυτικής Αχαΐας , χάνοντας 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως βοηθός λογιστή. Με πρόσχημα ότι δήθεν η εφορία επρόκειτο να την ελέγξει και ότι χρειαζόταν χρήματα για «παραστατικά» ώστε να αποφύγει πρόστιμο, την έπεισε να του παραδώσει το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η γυναίκα αργότερα κατάλαβε ότι εξαπατήθηκε και ενημέρωσε το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

