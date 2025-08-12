Νέα φωτιά σε Πρέβεζα, Άρτα - Μέτωπα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα - 112 για εκκενώσεις οικισμών

Δυνατοί άνεμοι πνέουν από το πρωί σε μεγάλο μέρος της χώρας, που σε συνδυασμό με την ανομβρία δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για την εξάπλωση της φωτιάς.

Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας με πιο δύσκολο το μέτωπο που έχει ξεσπάσει στη Ζάκυνθο.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ζάκυνθο, καθώς το πρωί ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Ζακύνθου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο. Λίγο πριν τις 8 εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Αγαλάς.

Στις αυλές σπιτιών στον Αγαλά έχει φτάσει αυτή την ώρα η φωτιά που μαίνεται από το πρωί στη Ζάκυνθο.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» ζητά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Την ίδια στιγμή, οι πυροσβέστες καταβάλλουν τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να μην μπουν οι φλόγες στον οικισμό του Κερίου.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, καθώς η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.