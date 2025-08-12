Νέα φωτιά σε Πρέβεζα, Άρτα - Μέτωπα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα - 112 για εκκενώσεις οικισμών

112 για εκκενώσεις οικισμών, συνεχείς διακοπές ρεύματος
Δυνατοί άνεμοι πνέουν από το πρωί σε μεγάλο μέρος της χώρας, που σε συνδυασμό με την ανομβρία δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για την εξάπλωση της φωτιάς.
Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας με πιο δύσκολο το μέτωπο που έχει ξεσπάσει στη Ζάκυνθο.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ζάκυνθο, καθώς το πρωί ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Κοιλιωμένος της Ζακύνθου. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο. Λίγο πριν τις 8 εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Αγαλάς.
Στις αυλές σπιτιών στον Αγαλά έχει φτάσει αυτή την ώρα η φωτιά που μαίνεται από το πρωί στη Ζάκυνθο.
Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.
Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» ζητά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.
Την ίδια στιγμή, οι πυροσβέστες καταβάλλουν τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να μην μπουν οι φλόγες στον οικισμό του Κερίου.
Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, καθώς η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.
Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.
Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.
«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.
«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος
Στην Κεφαλονιά ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Σημειώνεται πως η φωτιά ξέσπασε στις 2 περίπου τα ξημερώματα, ενώ στις 4 τα ξημερώματα η φωτιά πήρε ανησυχητικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του 112.
Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Λαγκάδα.Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος».
Η φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤΝews για τις προσπάθειες κατάσβεσης. «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε.
«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση» δήλωσε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».
Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».
Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της. «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων, προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.
Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα επανέρχεται σταδιακά.
Παράλληλα, ακόμα μια εστία φωτιάς καίει δάσος στο Δαφνό Φωκίδας, όπου 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στην κατάσβεσή της.
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φωκίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος.
Στην περιοχή υπάρχουν χωριά, τα οποία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνταν.
Την ίδια ώρα φωτιά συνεχίζει να καίει στην περιοχή Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας κοντά στην Βόνιτσα, ενώ το πρωί της Τρίτης εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Βαρκό να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.
Στη φωτιά στη Βόνιτσα επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα καίει στα σημεία Σωτήρας και Αϊ Λιας. Μέχρι αυτή την ώρα δεν κινδυνεύουν οικισμοί, ωστόσο την κατάσταση δυσχεραίνουν η υψηλή θερμοκρασία και η ταχύτητα των ανέμων.
Σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Βαρκό προς τα Παλιάμπελα. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχουν αναφορές πως κάηκε, ήδη, ένα σπίτι, είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας.
Άρτα - Αν είστε στην περιοχή Αμμότοπος απομακρυνθείτε προς Καμπή
Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Άρτα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε οικισμούς, ωστόσο ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Καμπή.
112 και στην Πρέβεζα - «Αν είστε στην περιοχή Γυμνότοπος απομακρυνθείτε προς Κερασώνα»
