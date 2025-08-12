Φωτιά στη Φωκίδα: Οι φλόγες καίνε δάσος στον Δαφνό

Δύσκολη ημέρα προβλέπεται η σημερινή για τις φωτιές σε όλη τη χώρα. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Φωκίδα

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Οι φλόγες καίνε δάσος στον Δαφνό.

Στο μέτωπο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Συνεχόμενες οι ρίψεις νερού από 1 ελικόπτερο.