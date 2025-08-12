Back to Top
Φωτιά στη Φωκίδα: Οι φλόγες καίνε δάσος στον Δαφνό

Πάνω από 30 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο

Δύσκολη ημέρα προβλέπεται η σημερινή για τις φωτιές σε όλη τη χώρα. Νέα  πυρκαγιά ξέσπασε, αυτή τη φορά στη Φωκίδα

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Οι φλόγες καίνε δάσος στον Δαφνό.

Στο μέτωπο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Συνεχόμενες οι ρίψεις νερού από 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της Πυροσβεστικής.

#tags Φωτιά Φωκίδα

Ειδήσεις