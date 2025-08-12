Πάτρα ΤΩΡΑ:Φωτιά στο Γλαύκο- Προληπτική εκκένωση σε Δεμένικα-ΒΙΟΠΑ - ΦΩΤΟ

Νέα φωτιά ξέσπασε μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Συγκεκριμένα στην οδό Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου.

Στο σημείο σπεύδουν Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκκενώνονται προληπτικά τα Δεμένικα και το ΒΙΟΠΑ. Η αστυνομία με έκτακτα μέτρα διευκολύνει αυτή την ώρα την κίνηση όλων των οχημάτων από αυτές τις περιοχές μέσω της οδού Ακρωτηρίου προς το κέντρο της Πάτρας.