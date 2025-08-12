Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα ΤΩΡΑ:Φωτιά στο Γλαύκο- Προληπτική εκκένωση σε Δεμένικα-ΒΙΟΠΑ - ΦΩΤΟ

Πάτρα ΤΩΡΑ:Φωτιά στο Γλαύκο- Προληπτική ...

Στο σημείο σπεύδουν Πυροσβεστική και Αστυνομία

Νέα φωτιά ξέσπασε μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Συγκεκριμένα στην οδό Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου.

Στο σημείο σπεύδουν Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκκενώνονται προληπτικά τα Δεμένικα και το ΒΙΟΠΑ. Η αστυνομία με έκτακτα μέτρα διευκολύνει αυτή την ώρα την κίνηση όλων των οχημάτων από αυτές τις περιοχές μέσω της οδού Ακρωτηρίου προς το κέντρο της Πάτρας.

Ειδήσεις Τώρα

«Hot Dry Windy»: Τι είναι το φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο φωτιάς

Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Κυνηγετική περίοδος: Ξεκινά στις 20 Αυγούστου - Απεριόριστο το κυνήγι για 10 είδη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά

Ειδήσεις