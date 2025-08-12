Άρτα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος

Ήχησε το 112 – «Αν βρίσκεστε στον Αμμοπόταμο, απομακρυνθείτε προς Καμπή»

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση και στην περιοχή Αμμότοπος της Άρτας

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Πυρκαγιά</a> σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Άρτα</a>.<br>Κινητοποιήθηκαν 22 <a href="https://twitter.com/hashtag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#πυροσβέστες</a> με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%95?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ΕΜΟΔΕ</a> και 6 οχήματα.</p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1955167396580258196?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2025</a></blockquote>

Για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αμμοπόταμου Άρτας, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) στάλθηκε μήνυμα από το 112. Στο μήνυμα αναφέρεται πως όσοι βρίσκονται στον Αμμοπόταμο, να απομακρυνθούν προς Καμπή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση <br><br> Δασική πυρκαγιά στην περιοχή <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αμμότοπος</a> της Περιφερειακής Ενότητας <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Άρτας</a><br><br> Αν βρίσκεστε στην περιοχή <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αμμότοπος</a> απομακρυνθείτε προς <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Καμπή</a><br><br> Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών<br><br> <a href="https://t.co/kexUnlnGMV">https://t.co/kexUnlnGMV</a><a href="https://twitter.com/pyrosvestiki?ref_src=twsrc%5Etfw">@pyrosvestiki</a><a href="https://twitter.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@hellenicpolice</a></p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://twitter.com/112Greece/status/1955166414899130373?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2025</a></blockquote>