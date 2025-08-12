Άρτα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος

Ήχησε το 112 – «Αν βρίσκεστε στον Αμμοπόταμο, απομακρυνθείτε προς Καμπή»
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση και στην περιοχή Αμμότοπος της Άρτας
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.
Για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αμμοπόταμου Άρτας, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) στάλθηκε μήνυμα από το 112. Στο μήνυμα αναφέρεται πως όσοι βρίσκονται στον Αμμοπόταμο, να απομακρυνθούν προς Καμπή.
