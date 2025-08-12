Πύρινος εφιάλτης στην Αρχαία Ολυμπία: Στάχτη 8.000 στρέμματα – Εμπρησμό «δείχνει» η Πυροσβεστική

Η Αρχαία Ολυμπία, σύμβολο ειρήνης και αρμονίας, βρέθηκε και φέτος τον Αύγουστο αντιμέτωπη με έναν νέο πύρινο εφιάλτη.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στο Χελιδόνι, κοντά στην Παναγίτσα, εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και απειλώντας οικισμούς μέχρι το Λαντζόι του δήμου Πύργου.

Οι προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων για να σωθούν ζωές και περιουσίες ήταν συγκινητικές. Αν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα σε ανθρώπινες απώλειες, ο τόπος μέτρησε ξανά βαθιές πληγές. Ο απολογισμός είναι βαρύς: 7.950 καμένα στρέμματα, στα οποία προστίθενται 200-300 στρέμματα από αναζωπύρωση, με το σύνολο να αγγίζει τα 8.000. Από αυτά, τα 5.000 είναι δάση και τα υπόλοιπα γεωργικές εκτάσεις – κυρίως ελαιώνες, σταφιδοκαλλιέργειες και αμπελώνες.

Τουλάχιστον 100 ζώα χάθηκαν, ενώ ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προχώρησε άμεσα στην περισυλλογή και ταφή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι πρώτες καταγραφές κάνουν λόγο για 12 κατεστραμμένα κτίσματα, με τους ελέγχους να συνεχίζονται.

Η φωτιά προκάλεσε τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη και ενός πολίτη που εγκλωβίστηκε στο γήπεδο Χελιδονίου, καθώς και αναπνευστικά προβλήματα σε ακόμη δύο άτομα. Όλοι νοσηλεύτηκαν και είναι πλέον καλά στην υγεία τους.

Στην Ηράκλεια δόθηκε εντολή εκκένωσης, με τον δήμο να προσφέρει καταλύματα για τους πληγέντες. Περίπου 55 κάτοικοι φιλοξενήθηκαν προσωρινά και επέστρεψαν την επόμενη μέρα στα σπίτια τους.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την οριοθέτηση των ζημιών και την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης για κτίρια, επιχειρήσεις, αγροτικό εξοπλισμό, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Παράλληλα, το Δασαρχείο Πύργου θα εκδώσει αποφάσεις απαγόρευσης βόσκησης και θήρας, ενώ θα χαρτογραφηθούν οι περιοχές που χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα ή υλοτομήσεις.

Ήδη ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιών για τους κατοίκους των κοινοτήτων Χελιδονίου, Ηράκλειας, Πουρναρίου, Πελοπίου, Καυκανιάς, Σμίλα και Νεράιδας.

Έρευνα για εμπρησμό

Η Πυροσβεστική θεωρεί τον εμπρησμό από πρόθεση ως την πιθανότερη αιτία. Το Ανακριτικό Τμήμα της Υπηρεσίας στον Πύργο, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πάτρας, ερευνά την υπόθεση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά δεν προήλθε από αμέλεια ή τεχνικό πρόβλημα, αλλά από συνειδητή ενέργεια, με άγνωστο δράστη και κίνητρο. Οι πολλαπλές εστίες και η ώρα εκδήλωσης ενισχύουν αυτή την εκτίμηση, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένονται οι πρώτες προσαγωγές.

με στοιχεία από patrisnews