Φωτιά: Ποια χωριά εκκενώνονται στη Δυτική Αχαΐα

Διπλή ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας για την άμεση εκκένωση οικισμών.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις αναφέρουν:

Με την υπ’αριθμ. 413/2025 απόφαση του αναπληρωτή Δημάρχου αποφασίστηκε η άμεση εκκένωση των εξής Δημοτικών Κοινοτήτων και Οικισμών: Κάτω Μαζαρακίου, Κάπελης, Κατσαϊτέικων, Αγίου Νικολάου Κράλη, Θωμαίικων.

Οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές να μετακινηθούν οδικώς προς Κάτω Αχαΐα.

Για τους πολίτες που χρειάζονται μεταφορά ορίζονται ως σημεία συγκέντρωσης τα κάτωθι:

Κάτω Μαζαρακίου: Εκκλησία Αγίου Βασιλείου

Κάπελης: Εκκλησία Αγίου Βασιλείου

Κατσαϊτέικων: Εκκλησία Χαΐκαλίου,

Αγίου Νικολάου Κράλη: Aκάλυπτος χώρος

Θωμαίικων: Aκάλυπτος χώρος

Καμενίτσα: Γήπεδο

Αλισσός: Γήπεδο

Αχαϊκό: Προαύλιο Κοινοτικού γραφείου

Διδαχαίικων: Προαύλιο Κοινοτικού γραφείου Αχαϊκού

Λουσικά: Προαύλιο εκκλησίας

Σπαλιαραίικα: Προαύλιο εκκλησίας



Λόγω της εκκένωσης, είναι σημαντικό να ακολουθούμε αυστηρά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και να μην εγκαταλείπουμε τα κατοικίδια μας, τα παίρνουμε μαζί μας απομακρύνοντας τα από την περιοχή της πυρκαγιάς και μεταφέροντας τα σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ακολουθείστε τα παρακάτω:



Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας:



-Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

-Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

-Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

-Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

-Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

-Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.

-Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.

-Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.



Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρχών!

Αν δούμε καπνό ή φωτιά καλούμε 112 ή 199