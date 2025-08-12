Δυτική Ελλάδα - Η φωτιά καίει κοντά στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - ΦΩΤΟ

Το μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να εκκενωθούν μέχρι τώρα 23 οικισμοί.

Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ήδη ένας τραυματίας με εγκαύματα σε μέτωπο και χέρι ενώ από την πυρκαγιά φαίνεται πως τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες.

Η φωτιά καίει κοντά στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Σύμφωμα με πληροφορίες στο τραπέζει έχει πέσει και η περίπτωση εκκένωσής τους.