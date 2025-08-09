Πένθος για τον Κώστα Γείτονα – Πέθανε η σύζυγός του

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (09.08.2025) από τη ζωή η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα.

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

Ήταν κοινωνική λειτουργός και διετέλεσε επί 20ετία (1986 – 2006) δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ήταν πρόεδρος της ΕΓΕ παραρτήματος Αθήνας.

ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Χάρης Δούκας: Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη, πρώην δημοτικής σύμβουλου και κοινωνικής λειτουργού, που «υπηρέτησε με αφοσίωση τον Δήμο Αθηναίων και προσέφερε σημαντικό έργο στην κοινωνία», εκφράζει σε ανάρτηση το ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. .

Ο κ. Δούκας εκφράζει, επίσης, τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους της τονίζοντας την αφοσίωση και το έργο της προς όφελος των πολιτών.

Στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου υπενθυμίζεται ότι η Βούλα Γείτονα-ήταν σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα Γείτονα.