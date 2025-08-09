Hλεία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι

Μάχη με μεγάλη αναζωπύρωση δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη περιοχή Χελιδόνι Ηλείας, όπου χθες είχε ξεσπάσει πυρκαγιά που απείλησε κατοικημένες περιοχές και προκάλεσε καταστροφές.

Συνολικά στην περιοχή επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 46 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.