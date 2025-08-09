Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο- Πάνω από 40 βαθμούς ο υδράργυρος στη Δυτική Ελλάδα

Ο Αύγουστος ξεκίνησε με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες ωστόσο θα συνεχίσει...θερμότερος.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι "επανέρχονται τα 40ρια..." και προειδοποιεί ότι "τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου".

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

"Επανέρχονται τα 40ρια..."

Γεια σας!

?Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

?Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

?Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

?Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

?Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

?Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.

Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!