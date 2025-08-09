Σε ύφεση παραμένουν οι φωτιές σε Κερατέα και Χελιδόνι Ηλείας -Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο στη Δυτική Ελλάδα

Σε ύφεση παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα Αττικής κι επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, με απολογισμό μέχρι στιγμής, έναν νεκρό, ηλικίας 76 ετών και καταστροφές σε κινητές και ακίνητες περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες οι οποίες αντιμετωπίζονται ενώ είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτικές, δασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς εντοπίστηκε νεκρός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντός πλινθόκτιστης κατασκευής. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρήκαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του κτίσματος, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Σημειώνεται ότι μία πρώτη εκτίμηση για τις εκτάσεις που έχουν πληγεί από την χθεσινή πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα από την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ενεργοποιήθηκε χθες από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στο Χελιδόνι Ηλείας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική παραμένει σε ύφεση με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στον Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές σε Λεοντάρι Αρκαδίας και Σοφό Ασπροπύργου είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.