Πάτρα: Τροχαίο στην Ακρωτηρίου με τραυματία νεαρό οδηγό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (9/8) στην οδό Ακρωτηρίου, στην Πάτρα, όταν μηχανάκι που οδηγούσε νεαρός συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του δικύκλου εκτινάχθηκε, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς και περιοίκους να σπεύδουν για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.