Είχε διαπράξει 5 κλοπές σε Πάτρα και Αχαΐα- Συνελήφθη η δράστιδα

Προχθές το βράδυ στην Πάτρα συνελήφθη μια γυναίκα κατηγορούμενη για διακεκριμένες κλοπές και κατοχή ναρκωτικών.

Η δράστιδα εντοπίστηκε ενώ επιχειρούσε να κλέψει από ανασφάλιστη οικία, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε διαπράξει άλλες τέσσερις κλοπές σε Πάτρα και Αχαΐα, αποσπώντας κοσμήματα, κινητά και αντικείμενα αξίας 8.400 ευρώ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας: Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας, σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη προχθές το βράδυ, εισήλθε σε ανασφάλιστη οικία και ερεύνησε τους χώρους με σκοπό την κλοπή, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη της, καθώς έγινε αντιληπτή από περίοικο και συνελήφθη άμεσα στο πλαίσιο αναζητήσεων από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, που περιπολούσαν στην περιοχή.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στην συλληφθείσα βρήκαν στην κατοχή της και κατέσχεσαν -42- ναρκωτικά δισκία, -65 ευρώ -5- τραπεζικές κάρτες και κοσμήματα, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών διακριβώθηκε ότι η κατηγορούμενη από αρχές Ιουνίου 2025 έως τις 04-08-2025 διέπραξε ακόμα τέσσερις κλοπές σε οικίες (τρεις τετελεσμένες - μια απόπειρα), στην Πάτρα και σε περιοχή της Αχαΐας, κατά τις οποίες αφαίρεσε κοσμήματα, -5- κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα, συνολικής αξίας -8.400- ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.