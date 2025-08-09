Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα- Πολλές οι διάσπαρτες εστίες- Τεράστια μάχη από τους πυροσβέστες

Για δεύτερη ημέρα μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική και δυστυχώς είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ενός ηλικιωμένου άντρα.

Η φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα έφτασε έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν τεράστια μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα με την ελπίδα να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Μάλιστα το βράδυ σημειώθηκαν νέες αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να σταλούν μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Μαύρο Λιθάρι και Χάρβαλο.

Το πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Κερατέα είναι σε ύφεση αλλά η φωτιά μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Αττικής με τις φλόγες να κινούνται πλέον προς παραλιακές ζώνες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για να αποτρέψουν την εξάπλωση.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το πρόβλημα να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον οικισμό Θυμάρι, όπου υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και στο Χάρβαλο που υπήρξε νέα αναζωπύρωση με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112.

