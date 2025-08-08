Πέθανε στα 97 του ο Τζιμ Λόβελ, κυβερνήτης του Apollo 13

Έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 97 ετών, ο Τζιμ Λόβελ, αστροναύτης της NASA και κυβερνήτης της άτυχης διαστημικής αποστολής Apollo 13 τον 1970.

Ο Λόβελ και οι άλλοι δύο αστροναύτες, ο Φρεντ Χέιζ και ο Τζακ Σουίγκερτ, λόγω ενός ατυχήματος δεν κατάφεραν να προσεδαφιστούν στη Σελήνη. Χάρη στις ηρωικές προσπάθειες των μηχανικών της NASA κατάφεραν να επιστρέψουν στη Γη χωρίς πρόβλημα.

«Χιούστον, έχουμε πρόβλημα» («Houston, we've had a problem here»), ήταν η διάσημη ως και σήμερα φράση του Σουίγκερτ προς το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον.

Η ιστορία τους μεταφέρθηκε το 1995 στον κινηματογράφο. Τον Λόβελ είχε υποδυθεί ο Τομ Χανκς.

Σε ανάρτησή της στο X, η NASA ανέφερε ότι ο τέσσερις φορές βετεράνος του Διαστήματος Λόβελ «ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους. Το θάρρος του υπό πίεση βοήθησε να χαράξουμε το δρόμο μας προς τη Σελήνη και πέρα από αυτήν – ένα ταξίδι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα».