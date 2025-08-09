Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αρόη- Σοκαρισμένη η οδηγός

Συναγερμός σήμανε στις 10:50 το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο σε στενό κάθετο της οδού Παυλοπούλου, στην Αρόη.

Η οδηγός είχε μόλις ξεκινήσει από το σπίτι της, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Πανικόβλητη, βγήκε αμέσως έξω και, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε.

Πυροσβεστικό όχημα από το Δασύλλιο έφτασε γρήγορα στο σημείο και οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί.