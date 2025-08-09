Πάτρα: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο του Θούκη Ευθυμιάτου

Την Κυριακή, 10 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα, θα τελεστεί το 40νθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Θούκη Ευθυμιάτου, στις 9:30 το πρωί, με την παρουσία συγγενών, φίλων και όσων τον τίμησαν στη ζωή και στη μνήμη.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε όλους όσοι τον έζησαν, τον συνεργάστηκαν ή απλώς πέρασαν από τα καταστήματά του και γνώρισαν από κοντά την ευγένεια και την ανθρωπιά του.

Ο 53χρονος, πατέρας δύο παιδιών, έδινε μάχη με ασθένεια.

Ο εκλιπων ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στην κοινωνία της Πάτρας και διατηρούσε καταστήματα επίπλου και φωτισμού.