Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο

Εφιαλτικές στιγμές

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 17χρονη αλλοδαπή στη Σκιάθο καθώς όπως κατήγγειλε στις Αρχές έπεσε θύμα βιασμού από 23χρονο άνδρα.

Η ανήλικη, ούσα σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι το βράδυ της Πέμπτης γνώρισε έναν άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός την οδήγησε σε ιδιαίτερο χώρο όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό άμεσα και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

 Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης για τη διαπίστωση τυχόν ιχνών σεξουαλικής κακοποίησης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος στο νησί. Οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

