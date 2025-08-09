Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 23χρονου στο Αγρίνιο

Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα
Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ της Παρασκευής (8/8).
Σύμφωνα με πληροφορίες του, υπήρξε άγρια συμπλοκή από την οποία ένας 23χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.
Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. του τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου άμεσα προχώρησαν σε συλλήψεις για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 19χρονοι, ο ένας αλλοδαπός, και ένας 18χρονος σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr