Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 23χρονου στο Αγρίνιο

Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ της Παρασκευής (8/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες του, υπήρξε άγρια συμπλοκή από την οποία ένας 23χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. του τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου άμεσα προχώρησαν σε συλλήψεις για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 19χρονοι, ο ένας αλλοδαπός, και ένας 18χρονος σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

agriniopress.gr

