ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτ. Ελλάδα: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του 55χρονου Άγγελου Παπαγεωργίου

Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει με την σύζυγό του μια κόρη

Θλίψη επικρατεί στον Πύργο από τον αιφνίδιο θάνατο του Άγγελου Παπαγεωργίου, που «έφυγε» χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.
Ο Άγγελος Παπαγεωργίου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην κοινωνία της ηλειακής πρωτεύουσας, όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Ο εκλιπών εργαζόταν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε καταστήματα εστίασης στη Μύκονο, ενώ το χειμώνα επέστρεφε στον Πύργο.

Στο νησί των ανέμων εργαζόταν για περισσότερα από είκοσι χρόνια, έχοντας δουλέψει κυρίως ως Dj σε νυχτερινό μαγαζί και αργότερα από το πόστο του υπεύθυνου του μαγαζιού.

Ο θάνατος του Άγγελου Παπαγεωργίου ήταν ξαφνικός και έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην τοπική μας κοινωνία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει με την σύζυγό του μια κόρη.

patrisnews.com

