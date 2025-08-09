Άγρια συμπλοκή στα Λαδάδικα: Στο νοσοκομείο 5 άτομα- Πιάστηκαν στα χέρια λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Back to Top
Θεσσαλονίκη
Η αστυνομία προσήγαγε και τους 5 εμπλεκόμενους αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 5 άτομα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (09.08) μετά από συμπλοκή.

Φαίνεται πως πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Το άγριο επεισόδιο έγινε έξω από κέντρο διασκέδασης στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, γύρω στις 04:15 τα ξημερώματα. Όλα δείχνουν πως η συμπλοκή προκλήθηκε λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Μετά το επεισόδιο, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

