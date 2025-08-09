Άρση του απαγορευτικού απόπλου: Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων

Κανονικά γίνονται σήμερα 9 Αυγούστου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τους νησιωτικούς προορισμούς τη χώρας παρόλο που οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με μικρότερη ένταση αλλά φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων.

Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Χάος και γκρίνια την Παρασκευή στο λιμάνι

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν και τα 9 μποφόρ προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κρατώντας δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Να σημειωθεί πως από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.