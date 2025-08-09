Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα- Φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων

Η φωτιά στα κύρια μέτωπα, σε Αρχαία Ολυμπία, Χελιδόνι και Ηράκλεια στην Ηλεία φαίνεται να έχει περιοριστεί.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με χθες.

Παρόλα αυτά όλοι παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, που πυροδοτούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Τα μέτωπα χιλιομέτρων από τις φωτιές - Mπαράζ μηνυμάτων από 112

Χθες Παρασκευή φωτιά ξέσπασε στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας. Γρήγορα λόγω των ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Έχουν εκδοθεί μηνύματα 112 για την εκκένωση περί των 10 οικισμών. Μετά τις 20:30 ζητήθηκε η εκκένωση της Ηράκλειας (Μπρούμα), καθώς η φωτιά από το μέτωπο του Λαντζοΐου κινείται προς την περιοχή και τα πρώτα σπίτια του χωριού. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δημιουργών σντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό ενώ συγκεντρώνονται και στην περιοχή του Πουρναρίου.

Στην Ηράκλεια εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις φλόγες να έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών ενώ πληροφορίες μιλούν και για καμένα σπίτια.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Νωρίτερα, ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Πρόκειται για κτηνοτρόφο που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτοπούλου, όποιος κάτοικος της Ηράκλειας έχει ανάγκη για στέγη απόψε, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, υπάρχουν διαθέσιμα 27 δωμάτια στο Olympic Village και 5 στο Olympian Altis.