Πάτρα: Ανήλικοι χτύπησαν και τραυμάτισαν 80χρονη- Της άρπαξαν τον σταυρό

Στο νοσοκομείο κατέληξε 80χρονη γυναίκα ύστερα από άγρια επίθεση που δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου, στην οδό Ασημάκη Φωτήλα, από τρεις ανήλικους Ρομά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, όταν οι δράστες πλησίασαν την ηλικιωμένη, τη χτύπησαν στο στήθος και άρπαξαν τον χρυσό σταυρό που φορούσε στον λαιμό της. Στη συνέχεια την έσπρωξαν, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Η γυναίκα, φέρεται να υπέστη κάταγμα στο ισχίο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ανηλίκων.