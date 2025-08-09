Πάτρα: Διάρρηξη σε ΙΧ στην Ασημάκη Φωτήλα - Ύποπτος και για άλλα παρόμοια περιστατικά ο δράστης

Διάρρηξη στο όχημά του κατήγγειλε σήμερα το πρωί, ιδιοκτήτης, στην οδό Ασημάκη Φωτήλα, στην Πάτρα.

Ένας πεζός άνδρας έσπασε το τζάμι του ΙΧ και άνοιξε το όχημα. Δεν είναι ακόμα γνωστό τι πήρε από μέσα, αλλά έφυγε πεζός προς την περιοχή της Αγίας Τριάδος.

Η αστυνομία τον θεωρεί ύποπτο και για άλλα παρόμοια περιστατικά που καταγγέλθηκαν σήμερα και έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα για να τον βρει και να τον συλλάβει.