Καλλιέργεια ναρκωτικών και όπλα - Έφοδος της Δίωξης στη Ζάκυνθο, συνελήφθη 51χρονος

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Ένας 51χρονος στη Ζάκυνθο συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μετά από συντονισμένη έρευνα βρέθηκαν σε οίκημα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο χρησιμοποιείται ως στάβλος αλλά και στην οικία του και κατασχέθηκαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, καλλιεργούμενα επιμελώς σε εξωτερικό χώρο του οικήματος, τρείς καραμπίνες, εκ των οποίων η μία μονόκανη, 97 φυσίγγια καραμπίνας, ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρος του, σκαπτικό εργαλείο, πριόνι και κλαδευτήρι.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

