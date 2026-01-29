Δρόμος Εκεχειρίας 2026: 50 χλμ ημιορεινής διαδρομής μη αγωνιστικού χαρακτήρα

Για 11η συνεχή χρονιά, η Συμπολιτεία Ολυμπίας διοργανώνει τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026», μια μοναδική πορεία συμβολισμού και ενότητας, την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στην Ιερή Γη μεταξύ Αρχαίας Αρχαίας Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας.



Οι εγγραφές έχουν ανοίξει στο routeoftruce.com και η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλες τις δράσεις.

Η διαδρομή και το μήνυμα



Εκεί όπου οι αθλητές άφηναν τα όπλα τους για να αγωνισθούν, εκεί όπου ο καθένας όταν έφθανε για να αγωνισθεί τον αγώνα τον καλό, έχοντας κάνει τον δικό του δρόμο Εκεχειρίας από τον τόπο του μέχρι την Ήλιδα, εκεί όπου παραδίδοντας τα όπλα του και συνεχίζοντας άοπλος, συμμετείχε στον αγώνα της ευγενούς άμιλλας, στέλνοντας ένα μοναδικό μήνυμα, εκεί γεννήθηκε και η Εκεχειρία ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στους Αγώνες.

Ένα μήνυμα όχι μόνο προς τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά ένα μήνυμα που διαπερνά την ιστορία και φθάνει στις μέρες μας πιο επίκαιρο από ποτέ. Το μήνυμα της Εκεχειρίας. Της Εκεχειρίας που οδηγεί στην ειρήνη!

Στο «Μονοπάτι της Εκεχειρίας» (50 χιλιομέτρων), οι δρομείς συνδέουν συμβολικά τη διοργανώτρια πόλη των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, την Ήλιδα, με τον τόπο τέλεσής τους, την Ολυμπία σε μία μη αγωνιστική πορεία, κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες κινούνται μαζί, ακολουθώντας τον προπομπό.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 05:45 το πρωί μπροστά στο Θέατρο της Ήλιδας, με τερματισμό στην Αρχαία Ολυμπία, στην πλατεία του παλαιού Δημαρχείου. Η διαδρομή διέρχεται από 13 χωριά της ημιορεινής Ηλείας: Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι, Πουρνάρι, Πελόπιο, Πλάτανο. Στο διάβα τους οι δρομείς, κήρυκες της Εκεχειρίας, τυγχάνουν της φιλοξενίας του Ξένιου Δία μέσα από τα χαρούμενα πρόσωπα των ανθρώπων που από τα βάθη των αιώνων φτάνει στις μέρες μας γεφυρώνοντας το αρχαίο με το σύγχρονο. Οι σύγχρονοι κάτοικοι, απόγονοι των αρχαίων Ηλείων, υποδέχονται τους δρομείς με δροσερό νερό, με παραδοσιακά προϊόντα, φρούτα, σταφίδες, γαλακτοκομικά, χυμούς, ξηρούς καρπούς… Γεννήματα της Ηλειακής γης, τα οποία προσφέρονται απλόχερα στους σύγχρονους κήρυκες της Εκεχειρίας. Περίπου ανά 5 χλμ, θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της διαδρομής εθελοντές και μέλη του ΕΕΣ ακολουθούν τους δρομείς.

Ο συμβολισμός



Η πορεία αυτή γεφυρώνει το αρχαίο με το σύγχρονο, προβάλλοντας τις Ολυμπιακές Αξίες, το αληθινό νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων και το σεβασμό στην Ολυμπιακή Αξία της Εκεχειρίας που ήταν προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στους αρχαίους Αγώνες. Οι συμμετέχοντες είναι οι σύγχρονοι κήρυκες της Εκεχειρίας, μεταφέροντας με τα βήματά τους το διαχρονικό μήνυμα ενότητας και συμφιλίωσης.

Παράλληλες δράσεις



• Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, 17:00 «Δρόμος του Κλεοσθένη» (5 χλμ), από την Πίσα έως την Ολυμπία. Αφιερωμένος στον βασιλιά της Πίσας, Κλεοσθένη.

• Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 16:30 «Δρόμος του Ίφιτου» (2 χλμ) για παιδιά και εφήβους, στην Αρχαία Ήλιδα. Θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των νεαρών δρομέων και η

• Τελετή Έναρξης των εκδηλώσεων στο Θέατρο της Ήλιδας, στις 17.00

Παροχές προς όλους τους συμμετέχοντες:

• Συλλεκτικό αριθμημένο μετάλλιο και έπαινος συμμετοχής

• Αριθμός συμμετοχής

• Τροφοδοσία ανά 5 χλμ (νερό, φρούτα, χυμοί, μπισκότα, ξηροί καρποί, τοπικά προϊόντα)

• Τεχνικό μπλουζάκι της διοργάνωσης

• Δώρα Υποστηρικτών

• Μεταφορά (από/προς Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα)

• Μεταφορά προσωπικών αντικειμένων από την εκκίνηση στον τερματισμό

Περισσότερες πληροφορίες: Για εγγραφές και λεπτομέρειες της διαδρομής: www.routeoftruce.com