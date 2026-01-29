Μέτωπο των Βενζινοπωλών Αχαΐας κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού και της παράνομης διακίνησης καυσίμων

Το Σωματείο Βενζινοπωλών Αχαΐας προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση, με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις της Πολιτείας που αφορούν τον κλάδο των καυσίμων.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των πρατηρίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τους καταναλωτές.

Σε σχετική της ανακοίνωση τονίζονται τα εξής: «Το Σωματείο Βενζινοπωλών Ν. Αχαΐας προέβη σήμερα σε αυστηρή εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), καταγγέλλοντας πρακτικές που ναρκοθετούν την επιβίωση των νόμιμων πρατηριούχων και θέτουν σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο καταγγέλλει ότι εταιρείες εμπορίας καυσίμων εφοδιάζουν συστηματικά ιδιωτικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές οι οποίες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Η πρακτική αυτή οδηγεί σε:

Αθέμιτο ανταγωνισμό: Την ώρα που ο νόμιμος πρατηριούχος επενδύει τεράστια ποσά σε συστήματα ελέγχου (εισροών-εκροών) και αδειοδοτήσεις, κάποιοι διακινούν καύσιμα «κάτω από το ραντάρ» των αρχών.

Κινδύνους Ασφαλείας: Η αποθήκευση καυσίμων σε μη αδειοδοτημένους χώρους αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για το περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια.

Οικονομική ασφυξία: Οι νόμιμες επιχειρήσεις του Νομού μας δέχονται καίριο πλήγμα από τη στρέβλωση της αγοράς.

Η δήλωση του Σωματείου είναι ξεκάθαρη: “Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κερδοσκοπεί εις βάρος της νομιμότητας. Καλέσαμε τον ΣΕΕΠΕ να επιβάλλει άμεσα στα μέλη του τον έλεγχο των πελατών χονδρικής.

Διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το Σωματείο μας είναι αποφασισμένο να προσφύγει άμεσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην ΑΑΔΕ και στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να μπει τέλος στην ασυδοσία και να προστατευθούν τα συμφέροντα των μελών μας και των καταναλωτών της Αχαΐας.

Επιστροφή ΕΦΚ αγροτών στην αντλία: Στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες μας και την ανάγκη να έχουν βιώσιμες καλλιέργειες. Ωστόσο, η επιστροφή του ΕΦΚ μέσω της αντλίας πρέπει να συνοδεύεται από άμεση πληρωμή του πρατηριούχου, την επόμενη ημέρα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται με τις τραπεζικές κάρτες. Ο αγρότης είναι ήδη δικαιούχος και δεν απαιτείται πρόσθετος έλεγχος. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στα πρατήρια και θέτει σε κίνδυνο την ομαλή εξυπηρέτηση των ίδιων των αγροτών. Παράλληλα, οι προμηθευτές και οι εγκαταστάτες λογισμικών οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές μέσω νέων εκδόσεων, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται οικονομικά.

Νέο Σύστημα Εισροών – Εκροών (ΕΣΕΚ 2): Η Πολιτεία επιλέγει την εφαρμογή του ΕΣΕΚ 2 με στόχο τον περιορισμό της παραβατικότητας στη διακίνηση καυσίμων. Η απαίτηση των πρατηριούχων είναι σαφής και δίκαιη: η εγκατάσταση του ΕΣΕΚ 2 πρέπει να επιδοτηθεί από το κράτος, όπως συνέβη και με το ΕΣΕΚ 1. Οι συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις επιβαρύνουν συνολικά τα πρατήρια της χώρας με κόστος που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η Πολιτεία προσδοκά διαχρονικά έσοδα άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ιδιαίτερα τα μικρά πρατήρια της επαρχίας δεν θα αντέξουν χωρίς στήριξη. Η επιδότηση δεν είναι προνόμιο, είναι προϋπόθεση επιβίωσης και ίσου ανταγωνισμού.

Διάλογος και συμμετοχή των πρατηριούχων: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση στη λήψη αυστηρών μέτρων για την επιβολή της νομιμότητας στη διακίνηση καυσίμων. Αντίθετα, αποτελεί διαχρονικό μας αίτημα. Όμως η εμπειρία έχει αποδείξει ότι αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή των πρατηριούχων αποτυγχάνουν. Είμαστε εδώ για να συμβάλουμε ουσιαστικά, όχι να παρακολουθούμε ως θεατές. Ο φημολογούμενος διάλογος της Πολιτείας με τους φορείς οφείλει να ξεκινήσει άμεσα και να περιλαμβάνει και τον κλάδο μας, που μέχρι σήμερα βιώνει την αδιαφορία.

Η Ένωση Βενζινοπωλών Αχαΐας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον καταναλωτή, τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα των πρατηρίων καυσίμων σε όλη τη χώρα».