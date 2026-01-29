Πάτρα: Τέλος οι κλήσεις με χαρτί- Η παράβαση περνάει από το τάμπλετ- Η αρχή έγινε από την Άμεση Δράση

Σε τροχιά πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού εισέρχεται και επίσημα η Αστυνομία της Πάτρας, με την εφαρμογή του νέου συστήματος ψηφιακής καταγραφής και αποστολής κλήσεων, το οποίο ήδη βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το νέο σύστημα εφαρμόζεται αρχικά σε επιλεγμένα πληρώματα της Άμεσης Δράσης και σε ορισμένα αστυνομικά τμήματα της Πάτρας, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να επεκταθεί και στην Τροχαία.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Αγγελόπουλος, «το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει πιλοτικά στην Πάτρα, από κάποια πληρώματα της Άμεσης Δράσης και αστυνομικών τμημάτων, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, θα επεκταθεί και στην Τροχαία. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ψηφιακή αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο κόβονται οι κλήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, που είναι ένα μεγάλο «αγκάθι» για την αστυνομία».

Σύμφωνα με τον νέο τρόπο λειτουργίας, ο αστυνομικός βεβαιώνει την παράβαση επιτόπου μέσω ειδικού tablet, με τα στοιχεία να καταχωρούνται αυτόματα στο σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο στον πολίτη, είτε μέσω SMS είτε μέσω email, ενώ ταυτόχρονα διαβιβάζεται στο gov.gr. Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τότε αυτό θα βεβαιώνεται αυτόματα στην Εφορία και θα εμφανίζεται ως οφειλή του πολίτη, χωρίς να απαιτείται επιπλέον διοικητική διαδικασία.

Όπως διευκρινίζεται, από τον κ. Αγγελόπουλο, το μέτρο αφορά αποκλειστικά αυτοπρόσωπες βεβαιώσεις παραβάσεων από αστυνομικούς και δεν σχετίζεται με συστήματα αυτόματης καταγραφής ή «έξυπνες» κάμερες, όπως αυτές που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική και συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό.