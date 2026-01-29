Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Καθρέπτας του ΝΟΠ

Έφυγε από τη ζωή στα 81χρόνια του ο Πέτρος Καθρέπτας, σκορπώντας θλίψη στους οικείους του αλλά και στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών.

Ο εκλιπών είχε εκλεγεί πρόεδρος του Ομίλου στις τελευταίες αρχαιρεσίες ενώ είχε προσφέρει στον ΝΟΠ από διάφορες θέσεις.

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.