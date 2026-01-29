Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Καθρέπτας του ΝΟΠ

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Καθρέπτας του ΝΟΠ

Σε ηλικία 81 ετών

Έφυγε από τη ζωή στα 81χρόνια του ο Πέτρος Καθρέπτας, σκορπώντας θλίψη στους οικείους του αλλά και στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών.

Ο εκλιπών είχε εκλεγεί πρόεδρος του Ομίλου στις τελευταίες αρχαιρεσίες ενώ είχε προσφέρει στον ΝΟΠ από διάφορες θέσεις.

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΝΟΠ

Ειδήσεις