Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Καθρέπτας του ΝΟΠ

Σε ηλικία 81 ετών
Έφυγε από τη ζωή στα 81χρόνια του ο Πέτρος Καθρέπτας, σκορπώντας θλίψη στους οικείους του αλλά και στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών.
Ο εκλιπών είχε εκλεγεί πρόεδρος του Ομίλου στις τελευταίες αρχαιρεσίες ενώ είχε προσφέρει στον ΝΟΠ από διάφορες θέσεις.
Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα.
