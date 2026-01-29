Πάτρα: Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στα Προσφυγικά επανέρχεται από αύριο στην οδό Σμύρνης

Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής επιστρέφει στην οδό Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή των Προσφυγικών.

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι η λαϊκή αγορά της Παρασκευής που διεξαγόταν λόγω έργων, κυρίως επί της οδού Δάμωνος στην περιοχή των Προσφυγικών, από αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα επανέλθει επί της οδού Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, αφού οι εργασίες στην περιοχή ολοκληρώθηκαν.