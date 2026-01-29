Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στα Προσφυγικά επανέρχεται από αύριο στην οδό Σμύρνης

Πάτρα: Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής στα ...

Μετά την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή

Η λαϊκή αγορά της Παρασκευής επιστρέφει στην οδό Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή των Προσφυγικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι η λαϊκή αγορά της Παρασκευής που διεξαγόταν λόγω έργων, κυρίως επί της οδού Δάμωνος στην περιοχή των Προσφυγικών, από αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα επανέλθει επί της οδού Σμύρνης και τους γύρω δρόμους, αφού οι εργασίες στην περιοχή ολοκληρώθηκαν.

Ειδήσεις Τώρα

Ηλικιωμένος κινήθηκε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, προκαλώντας τροχαίο

Πάτρα: Ξεκινάει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου η αιμοδοσία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου

Πάτρα: Προετοιμασία για την άσκηση ετοιμότητας στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λαϊκή Αγορά Δήμος Πατρέων

Ειδήσεις