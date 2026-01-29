Back to Top
Πάτρα: Γέμισε σκαλωσιές το σιντριβάνι - Σε εξέλιξη το έργο- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο ανάπλασης  στο σιντριβάνι στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου .

Στο σιντριβάνι έχουν τοποθετηθεί πλέον  σκαλωσιές. Το πέρασμα του χρόνου έχει αφήσει τα σημάδια του και στα δύο αναβρυτήρια  της πλατείας Γεωργίου και το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη με τις εργασίες στην παρούσα φάση να γίνονται στο πάνω σιντριβάνι.

Με βάση τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο σιντριβάνι, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες διαδικασίες και για το δεύτερο.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα µεταλλικά στοιχεία των σιντριβανιών και το περιστύλιο γύρω από αυτά.

Τα υπόλοιπα στοιχεία -δηλαδή οι εργασίες που σχετίζονται µε τον υδραυλικό, ηλεκτρολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό- ανήκουν στην ευθύνη του Δήµου, ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθµιση ώστε τα σιντριβάνια να λειτουργούν σωστά και να αναδεικνύουν αισθητικά την πλατεία.

Το έργο προβλέπει επίσης παρεμβάσεις και για τους φανοστάτες

