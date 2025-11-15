Back to Top
Αυτοψία της Λίνας Μενδώνη στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου - ΦΩΤΟ

Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο σιντριβάνι στο επάνω μέρος της πλατείας

Η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, εστιάζοντας στην κατάσταση διατήρησης των μνημείων και στην πρόοδο των διαδικασιών για την αποκατάστασή τους.

Οι εργασίες του Υπουργείου αφορούν αποκλειστικά τα μεταλλικά στοιχεία των σιντριβανιών και το περιστύλιο. Αντιθέτως, ο Δήμος έχει την ευθύνη για τον υδραυλικό, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε τα σιντριβάνια να λειτουργούν σωστά και να αναδεικνύουν αισθητικά την πλατεία.

Με την αυτοψία της, η Λίνα Μενδώνη επιβεβαιώνει την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης παρέμβασης, ώστε τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας να αποκατασταθούν και να αποδίδονται στους πολίτες με σεβασμό στην πολιτιστική τους αξία.

