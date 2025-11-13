Πάτρα: Το πάνω σιντριβάνι της πλατείας "απομονώθηκε"- Ξεκινούν εργασίες

Εντύπωση προκαλούν στους περαστικούς της πλατείας Γεωργίου τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που τοποθετήθηκαν στο πάνω σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα.

Τα κιγκλιδώματα, χρώματος κόκκινου, έχουν τοποθετηθεί μόνο στο ένα από τα δύο ιστορικά σιντριβάνια, γεγονός που δημιουργεί την αίσθηση επικείμενων εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Πολιτισµού, το οποίο έχει την πλήρη αρµοδιότητα στο ζήτηµα από τη στιγµή που τα δύο σιντριβάνια έχουν χαρακτηριστεί µνηµεία του Νεότερου Πολιτισµού, αποφάσισε να αξιοποιήσει τη µελέτη που είχε έτοιµη η Υπηρεσία Νεότερων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου.

Η εκπόνηση του έργου, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισµός, αφορά το ένα από τα δύο σιντριβάνια της πλατείας -αυτό που βρίσκεται στο πάνω µέρος- καθώς και πέντε από τους φανοστάτες που υπάρχουν εκεί, οι οποίοι έχουν επίσης χαρακτηριστεί µνηµεία του νεότερου πολιτισµού.

Η λογική αυτής της τακτικής, σύµφωνα µε πληροφορίες, έχει να κάνει τόσο µε το πρακτικό κοµµάτι και την απαιτούµενη τεχνογνωσία που χρειάζεται η συντήρηση ενός τέτοιου µνηµείου, όσο και µε οικονοµικούς λόγους, καθώς το διαθέσιµο κονδύλι είναι περιορισµένο και δεν επαρκεί για όλες τις παρεµβάσεις.

Έτσι, µε βάση τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στο πρώτο σιντριβάνι, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες διαδικασίες και για το δεύτερο, µε την ίδια µελέτη αλλά µέσω νέου διαγωνισµού.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν αποκλειστικά και µόνο τα µεταλλικά στοιχεία των σιντριβανιών και το περιστύλιο γύρω από αυτά.

Τα υπόλοιπα στοιχεία -δηλαδή οι εργασίες που σχετίζονται µε τον υδραυλικό, ηλεκτρολογικό και µηχανολογικό εξοπλισµό- ανήκουν στην ευθύνη του Δήµου, ο οποίος θα πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθµιση ώστε τα σιντριβάνια να λειτουργούν σωστά και να αναδεικνύουν αισθητικά την πλατεία.