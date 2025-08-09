Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πού απαγορεύεται την Κυριακή η κυκλοφορία λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Πολύ υψηλή (4) κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει ή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλη την Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Κυριακή 10/08/2025.

Από την Πολιτική Προστασία εφισταται η προσοχή στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια

Ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη αντιπυρική περίοδο:

Ø Απαγορεύεται ή χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λογούς καθώς και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς απαιτούμενη άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ø Ισχύει ότι για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000, καθώς και δασικά οικοσυστήματα πάρκα και άλση όπως ορίζονται στην διάταξη του Ν. 998/1979 ( ΦΕΚ Α΄ 289), απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε ημέρες υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3 του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς) και από ώρα 00:00 πμ ως 06:00 πμ.

Ø Ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές από 21:00 έως 6:00 στις περιοχές Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν γνωστοποιηθεί με αποφάσεις τους και αφορά τις εξής περιοχές στην περίπτωση που δείκτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 ή 5:

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1. Πευκοδάσος Αγίου Συμεών

2. Δασύλλιο Οινιάδων

3. Δάσος Φράξου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1. Δασύλλιο Αγίου Χριστοφόρου

2. Δασύλλιο Παραβόλας

3. Δασύλλιο Θέρμου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Από την πλατεία Κάστρου Ναυπάκτου μέχρι τον Περιφερειακό Δρόμο Ναυπάκτου

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

1. Δάσος Στροφυλιάς από θέσεις: α) Δένδρο, β) Γεφυράκι, γ) Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι

2. Δάσος Κομποβουνίου α) Από Κώμη και άνω, β) Από Μιτόπολη και άνω

3. Φιλοκάλι - Μαρίτσα - Άγιο Νικόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης)

4. Πευκοδάσος Καλλιθέας σε θέσεις: α) Από Γήπεδο και άνω, β) Από Δεξαμενή και άνω

5. Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες)

6. Από Άγιο Κων/νο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη)

7. Δασικοί δρόμοι Πευκοδάσους πέριξ των οικισμών Κυπαρισσίου και Αγίου Δημητρίου, αριστερά και δεξιά του ασφάλτινου δρόμου Κριθαράκια - Αλεποχωρίου

8. Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός-Χάραδρος-Πασχαλιάνοι-Αγ. Παρασκευή-Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός.

9. Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Ανω Καστρίτσι.

10. Πόρτες, άνωθεν του χωριού από διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο.

11. Από Οικισμό Σαρκουνά Ζήριας μέχρι Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας θέση Αετολίθι

12. Χρούτσα - Μενελού - Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

13. Χρούτσα - Λυκοχωρός - Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια)

14. Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών) - Ανω Ζήρια

15. Τσαπουρνιά - Λάπατα (Δάσος Ελάτης)

16. Δρέπανο - Άγιος Γεώργιος - Ανεμοδούρι (Καϊμακά)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1. Σταχτόλακκα - Κάτω Λουσοί

2. Στρογγυλή Λάκκα - Εικόνισμα (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

3. Λαδοπόταμος - Κρύα Βρύση - Σούβαρδο - Στόλο

4. Αγία Λαύρα - Βερβερίκη (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων)

5. Σούβαρδο - Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης)

6. Χαλίκι - Νησί Προφτέσι - Κυνηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης)

7. Από Άρμπουνα - Έλατος - Αράχωβα (Δάσος Ελάτης)

8. Βλασία - Γεράκι (Δάσος Ελάτης)

9. Προφήτης Ηλίας - Σαϊτά (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)

10. Προφήτης Ηλίας - Κιάφα (Λυκούρια - Δάσος Ελάτης)

11. Καστανοδάσος Κέρτεζης

12. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Μάκωβα (Δάσος Ελάτης)

13. Κέρτεζη - Αγία Σωτήρα - Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης)

14. Σφήνες - Κερασοβίκος (Ελατοδάσος Κούτελης-Μανεσίου)

15. Νάσια - Σουληνάρι (Δρυοδάσος)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

1. Δερβένι - Μαραθιάς - Φαράγγι Βουραϊκού

α) Φαράγγι Βουραϊκού - Κάστρο

β) Κάστρο-Τράπεζα

γ) Κάστρο-Καθολικό

2. Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας - Ποροβίτσα

3. Λίμνη Τσιβλού - Άνω Ποταμιά - Πέντε δένδρα - Ψαμιακό νερό

4. Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (από Αιγές)

5. Χωριό Μοναστήρι - Αγροτοδασικός δρόμος Εκκλησία Αναλήψεως

6. Άνω Ποταμιά - Κρύα Βρύση (Σούβαρδο)

7. Ζαρούχλα - Περιθώρι (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

8. Σόλος (Γκόλφως Βρύση) - Ριζανά - Κρυονέρι - Ζαρούχλα (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

9. Ζαρούχλα - Άγιος Νικόλαος (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης)

10. Καλόγριας Λάκκα - Κούτσουρα (περιοχή Κουνινά)

11. Καλόγριας Λάκκα - Βρύση Κερασούλας (περιοχή τ.κ. Παρασκευής)

12. Άγιοι Απόστολοι Πτέρης - Πέντε Βρύσες Μελισσιών

13. Ι.Μ. Ταξιαρχών - Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

1. Στις δασικές περιοχές του ορεινού όγκου του όρου Φολόης, Λαμπείας, Μίνθης και Λάπιθα.

2. Στο Δάσος της Στροφυλιάς - Κουνουπελίου, στο Δάσος της Στροφυλιάς Ζαχάρως, από Δάσος Κατάκολου έως Δάσος Σκαφιδιάς, στο Δάσος Δρούβα Αρχ. Ολυμπίας, στο Δάσος Θινών, στο Δάσος Επιταλίου - Αλφειούσας - Φράγμα Αλφειού, στο Δάσος Ράχες - Ανεμοχώρι - Καλλίκωμο, στο Δάσος Σμίλα, και Στρέφι (Δρόμος ΤΟΕΒ από Καρούτες - Στρέφι), στο Δάσος Πλουτοχωρίου, στο Δάσος Κρεστένων - Δάσος Σεφερλή - Κ.Σαμικού - Κρουνοί, στο Δάσος Καλυβάκια - Μπάμπες - Σκιλλουντία - Γρύλος, στο Δάσος Νέδα - Φιγαλεία, στο Δάσος Θολό, στο Δάσος Μιράκα - Βασιλάκι - Νεμούτα - Φολόη - όρια Ν. Ηλείας, στο Δάσος Τ/Κ Κάστρου - Τ/Κ Κυλλήνης και Λουτρών Κυλλήνης (εγκαταστάσεις GRECOTEL), στις δασικές περιοχές των ποταμών Νέδα, Αλφειού, Πηνειού και Ερυμάνθου.

*Σημειώνεται ότι των απαγορεύσεων, εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

• Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση

• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.[1]

• Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.

• Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι σας.

• Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

• Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσματος.

• Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

• Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.

• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.

• Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας

Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

• Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.

• Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

• Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

• Απομακρύνετε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.

• Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.

• Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

• Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.

• Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

• Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.

• Αν διαταχθεί η οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή στην οποία βρίσκεσθε, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν από τις αρμόδιες αρχές.

• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.

• Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.

• Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.

• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.

• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.

• Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά

• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.

• Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

• Αν η πυρκαγιά πλησιάζει

Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας

• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

• Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

• Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

• Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτίσμα.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

• Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.

• Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.





