Ακραίος κίνδυνος για φωτιά και την Κυριακή σε 3 περιοχές - Σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Δυτική Ελλάδα

Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση φωτιάς και την Κυριακή (10.08) θα τεθούν Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με την χάρτη που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία.

Για 3η συνεχόμενη ημέρα οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις και οι αρχές θα βρίσκονται επί ποδός για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό θα βρίσκεται σχεδόν όλη η υπόλοιπη χώρα. Σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χαλκιδική, δυτική Ελλάδα, βόρεια Εύβοια, Πελοπόννησος, Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου (εκτός Δωδεκάνησα) θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς καθώς και εκεί οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.

Αναλυτικά για αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και συγκεκριμένα σε κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)