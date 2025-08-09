Κυψέλη: Συνελήφθη μετά από δύο μήνες 38χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό υπάλληλου καθαριότητας

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (8/8) στον Άγιο Παντελεήμονα ένας 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τον ξυλοδαρμό και τραυματισμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην Κυψέλη στις 7 Ιουνίου.

Ο 38χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Μετά από συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων στο πλαίσιο διενεργηθείσας προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. που έκαναν χθες περιπολία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου εκείνος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητα για να μην αναγνωριστεί.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Στη συνέχεια ο 38χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τον Ιούνιο αποφασίστηκε η προφυλάκιση 34χρονου για την ίδια υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, που είχε εμφανιστεί αυτοβούλως, απολογήθηκε και αυτός για τις κατηγορίες της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και της βίας κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε μετανιωμένος για το περιστατικό και υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν είχε έλεγχο των πράξεων του.

Μάλιστα, φέρεται να παραδέχτηκε πώς ο υπάλληλος δεν του έκανε κάτι, αλλά υπήρξε μια λογομαχία και του έριξε δύο γροθιές.