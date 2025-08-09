Κλοπές κατ’ εξακολούθηση στην Αχαΐα- Συνελήφθη δράστης με 10.000 ευρώ λεία

Χθες το πρωί στην Πάτρα συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ένας άνδρας κατηγορούμενος για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ο δράστης φέρεται να αφαίρεσε μέσα σε διάστημα 20 ημερών συνολικά 10.000 ευρώ από τον ίδιο παθόντα, αρπάζοντας δύο φορές τσαντάκι από σταθμευμένο όχημα στην Αχαΐα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας: Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος προχθές το πρωί, σε περιοχή της Αχαΐας, αφαίρεσε από σταθμευμένο όχημα ημεδαπού άνδρα ένα τσαντάκι, που περιείχε το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι εντόπισαν και συνέλαβαν χθες το πρωί τον κατηγορούμενο.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος πριν από 20 ημέρες είχε αφαιρέσει από τον παθόντα ακόμη -5.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.