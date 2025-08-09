Ρόδος: Εγκαταστάθηκαν στο σπίτι του με το… έτσι θέλω

Επτά άνθρωποι -δύο οικογένειες Ρομά- είχαν εγκατασταθεί με το… έτσι θέλω εδώ και ένα μήνα στο σπίτι ενός ηλικιωμένου Ροδίτη, με τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο για να τους απομακρύνουν και να συλλαμβάνουν επτά άτομα.



Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Rodiaki, πρόκειται για έναν 42χρονο, μία 36χρονη και τα παιδιά της ηλικίας 18, 17 και 16 ετών και ένα ζευγάρι 17χρονων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράνομη παρακράτηση του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη του σπιτιού, παράνομη βία και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Ρομά είχαν εγκατασταθεί στο σπίτι του ηλικιωμένου τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα και αρνούνταν να φύγουν από εκεί, δημιουργώντας προβλήματα όχι μόνο στον ιδιοκτήτη αλλά και στους περίοικους.

Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.