Δύο διαφορετικές ζωές, ίδιος πόνος, ίδια μέρα- Η απελπισία στο βλέμμα τους

Κάθε ομοιότητα δεν είναι απλή σύμπτωση…

Δύο γυναικείες φιγούρες με διαφορά τεσσάρων ετών. «Όμηροι» της πύρινης λαίλαπας από το 2021 έως το 2025…

Από την Εύβοια στην Κερατέα η ίδια κραυγή, η απελπιστική ταύτιση των εικόνων των δύο ηλικιωμένων γυναικών κυριολεκτικά προκαλεί ανατριχίλα.

Από την μια το συγκλονιστικό στιγμιότυπο του φωτορεπόρτερ Κωνσταντίνου Τσακαλίδη προ τετραετίας. Αποτυπώνει τον σπαραγμό της κυρίας Παναγιώτας από τις Γούβες της Βόρειας Εύβοιας κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην περιοχή. Έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε και πρωτοσέλιδο στο περιοδικό TIME.

Έφτασε στο σημείο να φιγουράρει στο εξώφυλλο του περιοδικού ως μία από τις 100 καλύτερες φωτογραφίες του 2021.

«Νέο εξώφυλλο του TIME: Οι καλύτερες φωτογραφίες του 2021. Στο ελληνικό νησί της Εύβοιας, μια γυναίκα αντιδρά καθώς η πυρκαγιά που προκλήθηκε από το χειρότερο κύμα καύσωνα στην χώρα των τελευταίων τριών δεκαετιών πλησιάζει το σπίτι της στις 8 Αυγούστου», σημειώνει στην ανάρτησή του στο Instagram το περιοδικό TIME.