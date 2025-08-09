Πειραιάς: Εξοργισμένοι επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Εξαγριωμένοι επιβάτες εμπόδισαν σήμερα το πρωί τον απόπλου πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες.

Οι συγκεκριμένοι επιβάτες ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν χθες, Παρασκευή, αλλά εξαιτίας του απαγορευτικού απόπλου, τα δρομολόγιά τους δεν πραγματοποιήθηκαν.

Έφτασαν και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για να φύγουν για τον προορισμό τους, όμως σύμφωνα με τον Σκάι όταν πήγαν να ανεβούν στο πλοίο, το πλήρωμα τους ενημέρωσε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν το εισιτήριό τους και δεν μπορούν να ταξιδέψουν.

Εκνευρισμένοι, τότε, ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου και εμπόδιζαν τον απόπλου για αρκετή ώρα.

Στη συνέχεια, παρενέβη το Λιμενικό που τους είπε ότι αν δεν κατέβουν θα προσαχθούν.

Έπειτα από μια ώρα διαπραγματεύσεων, η κατάσταση εκτονώθηκε, κατέβηκαν από το πλοίο, το οποίο αναχώρησε για τον προορισμό του.

“Μας απείλησαν ότι θα έρθει το Λιμενικό και θα μας πάνε αυτόφωρο“, καταγγέλλει η επιβάτιδα, σημειώνοντας ότι στο γκισέ δεν υπήρχε κανείς να δώσει απαντήσεις. Το “κερασάκι στην τούρτα”, όπως αναφέρει, μάλιστα ήταν ότι το δρομολόγιο της προηγούμενης ημέρας τελικά πραγματοποιήθηκε στις 16:00, κάτι που, σύμφωνα με όσα της είπαν, σημαίνει ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση.