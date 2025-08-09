Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κερατέα: Καμένα σπίτια, μαυρισμένα δέντρα- 9 συγκλονιστικά καρέ

Κερατέα: Καμένα σπίτια, μαυρισμένα δέντρ...

Οι κάτοικοι μαζεύουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους, μικρά αντικείμενα, φωτογραφίες, αναμνήσεις

Η Κερατέα μετρά τις πληγές της, μία μέρα μετά τη μεγάλη φωτιά. Το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή θυμίζει σκηνικό από εφιάλτη: καμένα σπίτια, στάχτες εκεί που χθες υπήρχαν αυλές, δέντρα μαυρισμένα και γυμνά, ζώα τρομαγμένα να περιπλανώνται ανάμεσα στα αποκαΐδια.

Η μυρωδιά του καμένου πλανάται ακόμα στον αέρα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής. Σπασμένες πόρτες, λιωμένα μέταλλα και κούφιες, μαυρισμένες προσόψεις σπιτιών μαρτυρούν τη μανία της φωτιάς που για ώρες έκαιγε ανεξέλεγκτα.

Εθελοντές και πυροσβέστες βρίσκονται ακόμα στο πεδίο, ψάχνοντας για τυχόν νέες εστίες, ενώ οι κάτοικοι μαζεύουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους – μικρά αντικείμενα, φωτογραφίες, αναμνήσεις.
Η Κερατέα ξύπνησε σήμερα διαφορετική, κουβαλώντας μια πληγή που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επουλωθεί.

Ειδήσεις Τώρα

Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η πιο θεαματική βροχή από «πεφταστέρια»

Πάτρα: Τροχαίο στην Ακρωτηρίου με τραυματία νεαρό οδηγό

Πειραιάς: Εξοργισμένοι επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Κερατέα

Ειδήσεις