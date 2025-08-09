Κερατέα: Καμένα σπίτια, μαυρισμένα δέντρα- 9 συγκλονιστικά καρέ

Η Κερατέα μετρά τις πληγές της, μία μέρα μετά τη μεγάλη φωτιά. Το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή θυμίζει σκηνικό από εφιάλτη: καμένα σπίτια, στάχτες εκεί που χθες υπήρχαν αυλές, δέντρα μαυρισμένα και γυμνά, ζώα τρομαγμένα να περιπλανώνται ανάμεσα στα αποκαΐδια.

Η μυρωδιά του καμένου πλανάται ακόμα στον αέρα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής. Σπασμένες πόρτες, λιωμένα μέταλλα και κούφιες, μαυρισμένες προσόψεις σπιτιών μαρτυρούν τη μανία της φωτιάς που για ώρες έκαιγε ανεξέλεγκτα.

Εθελοντές και πυροσβέστες βρίσκονται ακόμα στο πεδίο, ψάχνοντας για τυχόν νέες εστίες, ενώ οι κάτοικοι μαζεύουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους – μικρά αντικείμενα, φωτογραφίες, αναμνήσεις.

Η Κερατέα ξύπνησε σήμερα διαφορετική, κουβαλώντας μια πληγή που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επουλωθεί.