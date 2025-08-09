Πρέβεζα: «Μάχη» με τις φλόγες στη Βρυσούλα – Κάηκαν σπίτια- ΒΙΝΤΕΟ

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πρέβεζα, με τις φλόγες να έχουν κατακάψει τα πρώτα σπίτια στην περιοχή Βρυσούλα.

Επί ποδός είναι η Πυροσβεστική και πολλοί εθελοντές στην Βρυσούλα στην Πρέβεζα για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, καίγοντας δεκάδες στρέμματα γης αλλά και πρώτα σπίτια.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης των Πυροσβεστών λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενισχύοντας την επέκταση της φωτιάς και προς άλλες κατευθύνσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. με 27 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Υπάρχει, επίσης, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το χωριό της Βρυσούλας είναι κυκλωμένο από τα μέτωπα της φωτιάς, οι φλόγες είναι σε αυλές σπιτιών, έχουν καεί αποθήκες και έχουν προκληθεί ζημιές σε οικίες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο χωριό και προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ συνεχείς είναι οι ρίψεις νερού από αέρος.