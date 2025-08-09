Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πρέβεζα: «Μάχη» με τις φλόγες στη Βρυσούλα – Κάηκαν σπίτια- ΒΙΝΤΕΟ

φωτο glomex.com

φωτο glomex.com

Το χωριό της Βρυσούλας είναι κυκλωμένο από τα μέτωπα της φωτιάς

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πρέβεζα, με τις φλόγες να έχουν κατακάψει τα πρώτα σπίτια στην περιοχή Βρυσούλα.

Επί ποδός είναι η Πυροσβεστική και πολλοί εθελοντές στην Βρυσούλα στην Πρέβεζα για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, καίγοντας δεκάδες στρέμματα γης αλλά και πρώτα σπίτια.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης των Πυροσβεστών λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενισχύοντας την επέκταση της φωτιάς και προς άλλες κατευθύνσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. με 27 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Υπάρχει, επίσης, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ  το χωριό της Βρυσούλας είναι κυκλωμένο από τα μέτωπα της φωτιάς, οι φλόγες είναι σε αυλές σπιτιών, έχουν καεί αποθήκες και έχουν προκληθεί ζημιές σε οικίες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο χωριό και προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ συνεχείς είναι οι ρίψεις νερού από αέρος.

Απανωτά μηνύματα του 112 στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων για εκκένωση προς Κρανέα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς #Κρανέα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025 " data-lightbox-mdurl=" " data-lightbox-smurl=" " >

