Πάτρα: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο από ανακοπή του 47χρονου Παναγιώτη Σωτ. Καραπιπέρη

Τον βρήκε νεκρό η μητέρα του στο σπίτι του στο Μιντιλόγλι Πατρών
Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε μόλις μαθεύτηκε ο ξαφνικός θάνατος από ανακοπή καρδιάς του συμπολίτη Παναγιώτη Σωτ. Καραπιπέρη σε ηλικία μόλις 47 ετών.
Τον 47χρονο άνδρα βρήκε νεκρό η μητέρα του στο σπίτι του στην περιοχή του Μιντιλογλίου Πατρών. Διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ενώ την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 & ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιντιλόγλι Πατρών.
Ο Παναγιώτης Σωτ. Καραπιπέρης ήταν ένας δραστήριος, εργατικός άνθρωπος. Ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείτο κυρίως με τον οικοδομικό κλάδο.
Τραγική φιγούρα η αγαπημένη του μητέρα, Αγγελική χήρα Σωτ. Καραπιπέρη, η οποία και έμελλε να βρει νεκρό τον γιο της.
Ο εκλιπών είχε άλλα τρία αδέλφια, την Μαρία, την Ελένη και την Διονυσία Καραπιπέρη και αγαπημένα ανίψια.
