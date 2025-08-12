Σοκ στην Πάτρα: Πέθανε στα 52 του ο Παναγιώτης Τουλιάτος

Ο εκλιπών είχε δουλέψει παλιότερα στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια Achaia tv και Tele Time - Κηδεύεται την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 10 το πρωί στο ναό Αγίων Αγγέλων στο Α' Νεκροταφείο
Ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση προξένησε στην κοινωνία της Πάτρας η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γνωστού συμπολίτη Παναγιώτη Γεωργ. Τουλιάτου σε ηλικία μόλις 52 ετών.
Ο Παναγιώτης Τουλιάτος είχε τελειώσει το 6ο λύκειο της Πάτρας και είχε δουλέψει σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια όπως το Achaia tv την περίοδο Μάρτιος 2006 - Μάιος 2012 ως τηλεσκηνοθέτης και το Tele Time ως Graphic designer την περίοδο 2000-2006.
Ήταν ένας εργατικός άνθρωπος ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε μεγαλύτερη ηλικία σπούδασε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ - Hellenic Open University, στον τομέα της Πληροφορικής απ’ όπου αποφοίτησε το 2021. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια εργαζόταν πάνω σε αυτό το αντικείμενο ως ΙΤ Engineer & Web Developer, στην εταιρεία Wizards Solutions.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναγιώτης Γεωργ. Τουλιάτος είχε μπει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, νοσηλεύτηκε, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.
Ο Παναγιώτης Τουλιάτος κατοικούσε στην περιοχή του Ζαβλανίου. Ήταν παντρεμένος με την Ρένα Τουλιάτου και πατέρας μίας κόρης, της Παγώνας Τουλιάτου. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 14-8-2025 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών όπου & θα ταφεί.
