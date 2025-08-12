Σοκ στην Πάτρα: Πέθανε στα 52 του ο Παναγιώτης Τουλιάτος

Ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση προξένησε στην κοινωνία της Πάτρας η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γνωστού συμπολίτη Παναγιώτη Γεωργ. Τουλιάτου σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο Παναγιώτης Τουλιάτος είχε τελειώσει το 6ο λύκειο της Πάτρας και είχε δουλέψει σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια όπως το Achaia tv την περίοδο Μάρτιος 2006 - Μάιος 2012 ως τηλεσκηνοθέτης και το Tele Time ως Graphic designer την περίοδο 2000-2006.

Ήταν ένας εργατικός άνθρωπος ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε μεγαλύτερη ηλικία σπούδασε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ - Hellenic Open University, στον τομέα της Πληροφορικής απ’ όπου αποφοίτησε το 2021. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια εργαζόταν πάνω σε αυτό το αντικείμενο ως ΙΤ Engineer & Web Developer, στην εταιρεία Wizards Solutions.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναγιώτης Γεωργ. Τουλιάτος είχε μπει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, νοσηλεύτηκε, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.