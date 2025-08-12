Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14-8-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΜΙΝΤΖΑ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΜΙΝΤΖΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε τη Τετάρτη 13-8-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΩΝ. ΓΟΥΠΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ
Συνταξιούχο Υπάλληλο ΠΓΝΠ Ρίου
ΕΤΩΝ 65
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 13/8/2025 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ζαρουχλεϊκων (Παπαθωμά) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Αφροδίτη
Τα παιδιά του: Ελένη και Μιλτιάδης Παυλόπουλος, Ιωάννα Κορφιάτη, Αγγελική Κορφιάτη
Τα εγγόνια του: Αδαμαντία, Ανδρέας
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΓΓΛΕΣΗ
ΕΤΩΝ 60
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/8/2025 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΑΓΛΑΪΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΙΓΓΛΕΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΡΙΣΤΕΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΑΝΙΨΙΑ: ΑΓΛΑΪΑ
Η ΘΕΙΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΘΕΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ}
Ετών 96
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 13-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Όλγα & Ιωάννης Παπαθεοδωρόπουλος, Ηλίας & Όλγα Σταθοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασίλειος & Παναγιώτα Κυριαζοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΩΤ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
(ΕΤΩΝ 47)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 6.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΩΤ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΛΙΑΤΟ
ΕΤΩΝ 52
Κηδεύουμε την Πέμπτη 14-8-2025 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΠΑΓΩΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΣΩΣΑΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 79}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΕΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΤΑΛΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΒΑΡΒΑΡΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΡΙΣΑΝΟ
{ΕΤΩΝ 88}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΓΚΟΛΦΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------
