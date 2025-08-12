Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΜΙΝΤΖΑ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΝΘΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΜΙΝΤΖΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 73

Κηδεύουμε τη Τετάρτη 13-8-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΩΝ. ΓΟΥΠΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Συνταξιούχο Υπάλληλο ΠΓΝΠ Ρίου

ΕΤΩΝ 65

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 13/8/2025 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ζαρουχλεϊκων (Παπαθωμά) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Αφροδίτη

Τα παιδιά του: Ελένη και Μιλτιάδης Παυλόπουλος, Ιωάννα Κορφιάτη, Αγγελική Κορφιάτη

Τα εγγόνια του: Αδαμαντία, Ανδρέας

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΓΓΛΕΣΗ

ΕΤΩΝ 60

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/8/2025 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΑΓΛΑΪΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΙΓΓΛΕΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΡΙΣΤΕΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΑΝΙΨΙΑ: ΑΓΛΑΪΑ

Η ΘΕΙΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΘΕΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ}

Ετών 96

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 13-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Όλγα & Ιωάννης Παπαθεοδωρόπουλος, Ηλίας & Όλγα Σταθοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασίλειος & Παναγιώτα Κυριαζοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------------