Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14-8-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΜΙΝΤΖΑ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΝΘΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΜΙΝΤΖΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΗΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΝΙΚΟΛΙΑ  ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  73

Κηδεύουμε τη Τετάρτη 13-8-2025  &  ώρα 11.30 π. μ.  από  τον  Ιερό Ναό  Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙ    ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 10 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΛΕΩΝ. ΓΟΥΠΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Συνταξιούχο Υπάλληλο ΠΓΝΠ Ρίου

ΕΤΩΝ 65

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 13/8/2025 και ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ζαρουχλεϊκων (Παπαθωμά) Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Αφροδίτη

Τα παιδιά του: Ελένη και Μιλτιάδης Παυλόπουλος, Ιωάννα Κορφιάτη, Αγγελική Κορφιάτη

Τα εγγόνια του: Αδαμαντία, Ανδρέας

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΓΓΛΕΣΗ

ΕΤΩΝ 60

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/8/2025 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΑΓΛΑΪΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΙΓΓΛΕΣΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΡΙΣΤΕΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΑΝΙΨΙΑ: ΑΓΛΑΪΑ

Η ΘΕΙΑ                  

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία   

ΘΕΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ}

Ετών 96

 Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 13-8-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Μαζαράκι Αχαΐας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Όλγα & Ιωάννης Παπαθεοδωρόπουλος, Ηλίας & Όλγα Σταθοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασίλειος & Παναγιώτα Κυριαζοπούλου

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------------

ΚΗΔΕΙA   

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΩΤ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

(ΕΤΩΝ 47)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 6.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΩΤ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΓΕΩΡΓ. ΤΟΥΛΙΑΤΟ
 
ΕΤΩΝ  52

Κηδεύουμε την Πέμπτη  14-8-2025  & ώρα  10 π. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ

Η  ΚΟΡΗ  ΤΟΥ: ΠΑΓΩΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΚΡΗ

ΕΤΩΝ 87 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΣΩΣΑΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 79}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2025 & ΩΡΑ 10:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΕΤΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΑΤΑΛΙΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΒΑΡΒΑΡΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΡΙΣΑΝΟ

{ΕΤΩΝ 88}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΓΚΟΛΦΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ-ΝΕΦΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ                       

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

----------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα ΤΩΡΑ:Φωτιά στο Γλαύκο- Προληπτική εκκένωση σε Δεμένικα-ΒΙΟΠΑ - ΦΩΤΟ

Ελσίνκι: Ούτε ένας θάνατος από τροχαίο- Πώς τα κατάφερε

Εκκένωση 17 οικισμών στην Αχαΐα και ένας εγκαυματίας, μπαράζ από 112 για απομάκρυνση στη Χίο - Μαίνονται οι φωτιές σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Βανταράκης Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Αναστόπουλος Γραφείο Τελετών Λύρας Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Φραντζής

Info